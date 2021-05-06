台北股市在連跌3天後，今(6日)開盤反彈一度收復萬七大關，指數接近午盤時翻黑下挫，原本以為又要開高走低，不料尾盤台積電回神，收在587元，上漲2元，聯發科、鴻海同步收紅，指數尾盤拉高上漲150.92點，收在16994.36點，成交值仍有4899億元的大量。

周三美股大多收紅，道瓊工業指數盤中再創新高，激勵台股開盤以16925.52點、上漲82.08點開出，指數開高走高，一度衝上17088.73點，大漲245.29點，不過，反彈大戲只演了上半場，指數11點過後漲幅收斂，接近中午時由紅翻黑，觸及16764.71點，下跌78.73點，指數上下震盪達324.02點。

電子權值股台積電開盤上漲5元，開在590元，中場後股價翻黑觸及580元，最後尾盤拉高上漲2元，收在587元，聯發科大部分時間都在平盤之上，盤中來到1065元，上漲60元，終場收在1055元，漲幅近5%，聯電則開高走低，一度觸及50.6元，下跌1.2元，鴻海也守在平盤以上，在110.5元至113元之間價位震盪；面板股友達、群創、彩晶都開高走低，彩晶盤中見到跌停板21.15元，友達盤中低點見到25.05元，跌幅逾7%，群創低點也見23.2元元，跌幅逾8%。

傳產股今日以玻璃陶瓷表現最為搶眼，台玻盤中最高來到34.75元的漲停價，冠軍、中釉也都觸及漲停板，鋼鐵族群漲勢也不落人落，中鋼盤中來到42元，再創近期新高價，燁興、第一銅、中鴻、聚亨、彰源等多檔都觸及漲停板，塑膠、電器電纜股以及金融族群也都呈現上漲走勢。

吸引市場約2成資金的航運類股指數今日與大盤同步開紅後午盤翻黑，指標股股價上下震盪劇烈，長榮股價最高來到85.5元，上漲5.6元，盤中一度翻黑跌至78.8元，陽明股價更是從高點91.3元到低點82.1元，差距9.2元，有1成的震幅，萬海也是開高走低，股價從早盤高點96.3元與午盤低點87.3元之間有9元的價差。

(中時新聞網)