國際級影后鞏俐，在影壇地位相當高，她不僅演技精湛，還以直率豪爽作風聞名，展現女王般的強大氣勢，是很有個性的影星，但再怎麼資深的藝人，總有剛出道時的青澀時期，近日網路上瘋傳一組鞏俐早期的泳裝照，赫見影后當年清新少女感十足，且身材要胸有胸、要腿有腿，讓人著實驚豔。

1965年出生的鞏俐，是道地的東北姑娘，個性豪爽耿直，這樣的性格加上爆發性式的演技能量，在圈內難得一見，當年她被發掘主演名導張藝謀的《紅高粱》，自此大放異彩，作品中隨處可見她強大的生命能量，是最知名的「謀女郎」，而鞏俐也不負眾望，打破高標準衝進好萊塢，成為國際級巨星。

鞏俐30年前青澀泳裝照曝光。(翻攝自微博)

身為華人影壇史上成就最高、評審履歷最豐富的華人女演員，鞏俐被封為「亞洲影壇第一夫人」、「第五代導演的電影繆斯」，但即使是這樣的她，也有著那段急迫爭取出頭的萌芽時期，網上近日流傳一組鞏俐舊照，足足是30年前的作品，當時的鞏俐不過20出頭，外型各方面青澀許多，但招牌神韻與氣場已經養成。

這組舊照中，鞏俐穿上水藍色滾白邊簡單款高衩連身泳裝，身形高挑但不乾癟，有著健美的體態，而她皮膚白皙，臉上幾乎不用添加太多的采裝修飾，就足以帶出她的獨特個性，照片中的鞏俐隨興紮起半長髮，笑起來的瞬間露出的小虎牙，展現那個年齡獨有的青澀可愛感，加上一雙有故事的眼睛以及修長的美腿，畫面實在太美好，被盛讚「純天然的美人」、「清純甜美、眼神清澈」、「顏值身材讓人羨慕」。

(中時新聞網)