立法院財政委員會今日審查《預算法》修正案並且通過，未來政府預算在平面媒體、廣播媒體、網路媒體包含社群媒體及電視媒體辦理政策及業務宣導及業務行銷，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進。

監察院最新出爐的調查報告再指出，農委會不當挪用「第二預備金」與「農損基金」從事政策宣導，引發在野立委的撻伐，認為政府部門偷偷養網軍、1450，但是資訊不透明。

立法院財政委員會通過預算法第62條之1，修正內容未來政府各機關、公營事業、政府捐助超過50％的財團法人及事業，編列預算用在平面媒體、廣播媒體、網路事業(含社群媒體)的業務宣導、業務行銷，應該明確標示其為廣告，且要揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

此外，新增法規，辦理政策及業務宣導及業務行銷的預算，各主管機關應就其執行情形加強管理，按月在機關資訊公開區公布宣導主题、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項，在主計總處網站專區公布，按季送立法院備查。據了解，相關法案最快本周將送院會二、三讀。

(中時 )