母親節將屆，新北市中和區建和里里長江曉佩準備古早味蛋糕，新北市中和警分局協助將蛋糕送至大同育幼院。（中和警分局提供）

母親節將屆，新北市中和區建和里里長江曉佩準備古早味蛋糕，新北市中和警分局協助將蛋糕送至大同育幼院，盼一個小小的舉動可以讓育幼院的孩子們也可以度過一個溫暖的母親節。

中和警分局表示，警察工作深入社會角落，卻因資源有限而無法普遍給予幫助。希望藉此拋磚引玉，喚起更多社會大眾的愛心，來幫助更多需要幫助的人，使得警察與民力能夠形成一個強而有力的社區關懷網，達到不遺餘漏提供温暖協助的機會。

(中時 )