中和警協助送愛心到育幼院 讓孩童歡度暖心母親節 14:012021/05/06 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 母親節將屆，新北市中和區建和里里長江曉佩準備古早味蛋糕，新北市中和警分局協助將蛋糕送至大同育幼院。（中和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 母親節將屆，新北市中和區建和里里長江曉佩準備古早味蛋糕，新北市中和警分局協助將蛋糕送至大同育幼院。（中和警分局提供） 母親節將屆，新北市中和區建和里里長江曉佩準備古早味蛋糕，新北市中和警分局協助將蛋糕送至大同育幼院，盼一個小小的舉動可以讓育幼院的孩子們也可以度過一個溫暖的母親節。 中和警分局表示，警察工作深入社會角落，卻因資源有限而無法普遍給予幫助。希望藉此拋磚引玉，喚起更多社會大眾的愛心，來幫助更多需要幫助的人，使得警察與民力能夠形成一個強而有力的社區關懷網，達到不遺餘漏提供温暖協助的機會。 把愛裝好裝滿 雲林鎮南國小訂製陶瓷碗送全校母親 法師開車撞穿加油站牆 開示「業力使然、接受無常」讓警傻眼 (中時 ) #母親節 #送暖 #育幼院 #協助 #中和警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 量販超市衝換購 整髮美容點心神器討婆媽歡心 04:102021/05/06 時尚消費 推民間版《學校供餐法》 范雲：希望下個母親節前通過 12:152021/05/06 政治 小孩生意腦賣搥背券 彭佳慧擁專屬按摩師 04:102021/05/06 娛樂新聞 看完諾富特群聚案 前藍委揭陳時中2句話：讓人害怕 11:452021/05/06 政治 李明川只為媽插花 瑞瑪席丹捧保養品孝親 04:102021/05/06 娛樂新聞 侯友宜視察長照機構防疫 呼籲以視訊代替探病 11:242021/05/06 生活 接生逾2800嬰兒 何惠美獲模範母親 04:102021/05/06 地方新聞 專家傳真－數位策展的新時代來了 04:102021/05/06 專題周報 打房陰霾籠罩 4月買氣持平 但建商繼續漲價 11:502021/05/06 房產達人 陶博館「奇幻動物之森」登場 駐村陶藝家帶民眾做陶 13:342021/05/06 生活 人道者靜靜發光 04:102021/05/06 藝文副刊 寶島熱門新聞 擦亮金門50面反光鏡 陳姵君1個人的旅行不一樣 - 寶島 把愛裝好裝滿 雲林鎮南國小訂製陶瓷碗送全校母親 - 寶島 花蓮知卡宣水上樂園7月開跑 今年免費明年預計收費 - 寶島 擦亮「南投農好」品牌 徵選好咖好茶 - 寶島 苗栗縣模範母親 表揚知名玉英豆腐乳創辦人得獎 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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