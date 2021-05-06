考試院會今天通過110年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試，及110年特種考試交通事業鐵路人員考試，增列需用名額123名，共需用名額總計2415名。

考試院強調，各類別增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

考試院說，這3項考試原公告需用名額為2292名，但依據行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額計123名。

考試院指出，警察人員考試四等考試消防警察人員類別增列需用名額5名，連同原公告暫定需用名額1181名，合計暫定需用名額1186名，包含三等考試280名、四等考試906名。

考試院表示，一般警察人員考試四等考試消防警察人員類別增列需用名額10名，連同原公告暫定需用名額648名，合計暫定需用名額658名，包含二等考試1名、三等考試28名、四等考試629名。

考試院表示，鐵路人員考試增列需用名額108名，包含高員三級3名、員級21名、佐級84名，連同原公告暫定需用名額463名，合計暫定需用名額571名，包含高員三級29名、員級116名、佐級426名。

(中時 )