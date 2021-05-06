今年的英格蘭足球天空是藍色的，就連歐洲賽場也是。「藍月亮」曼城本季在英超一枝獨秀，目前領先第2名的「紅魔」曼聯13分，上週本來就有機會封王，但由於老特拉福球場被紅魔球迷湧入抗議，導致「雙紅會」(曼聯對利物浦)被逼延賽，曼城提前奪冠的機會也順延到本週。由於曼聯只剩5輪比賽，只要曼城本輪贏球或是曼聯輸球(雙雙踢平結果也一樣)，藍月亮即可奪下近4個賽季的第3座英超冠軍。

曼城4月底在聯賽盃決賽已經先下一城，1：0氣走熱刺，連續4年贏得冠軍，在各隊較不重視多數以替補陣容出戰的聯賽盃，曼城用他們豪華的板凳深度，近8年第6次在聯賽盃稱王，也證明了總教練瓜迪奧拉(Pep Guardiola)向來對每項比賽都全力爭勝的堅持與雄心。

曼城日前在歐洲冠軍聯賽準決賽第2回合2：0再勝法甲豪門巴黎聖日耳曼，以總比分4：1淘汰對手，史上首次闖進歐冠決賽。曼城在決賽的對手台灣時間5/6凌晨剛剛出爐，「藍軍」切爾西同樣以2：0擊退西甲皇家馬德里，總比分3：1晉級，將與曼城演出史上第3次的「全英超」決賽。5月29日在伊斯坦堡，頒獎台上漫天奔飛的冠軍紙屑，無疑也只有一種顏色。

藍色在英超並非曼城與切爾西獨享，5月16日的足總盃決賽，切爾西將與「狐狸」萊切斯特城一較高下。「狐狸」的球衣主色也是藍色，因此足總盃的冠軍，無論如何都將落入藍色軍團之手。

曼城本季有機會攻佔三冠王(聯賽盃、英超、歐冠)，切爾西則是瞄準雙冠(足總盃、歐冠)，誰才是真正的歐洲藍色霸主？本週兩隊預演歐冠決賽，或許能給大家一點啟示。

本週英超「藍色內戰」，曼城在阿提哈德等待封王時刻，切爾西則扮演攔路虎，不僅要阻止曼城提前奪冠，也要為守住前4的歐冠資格努力。兩隊首循環交鋒，曼城作客斯坦福橋以3：1拿下勝利，但兩隊在上月中的足總盃準決賽再次碰頭，藍軍於溫布利球場1：0成功復仇。

曼城近況甚佳，各項賽事寫下5連勝，切爾西近6場比賽3勝3和表現也不差；兩隊陣容大致完整，曼城只有中後衛約翰史東(John Stones)紅牌停賽，切爾西則是中場科瓦西奇(Mateo Kovacic)受傷缺陣。從此前兩次的對戰來看，切爾西聯賽輸球時仍是蘭帕德(Frank Lampard)擔任總教練，但足總盃4強時已換由德國人圖赫爾(Thomas Tuchel)接手，不過曼城在足總盃以較多的替補球員先發，加上不熟悉圖赫爾的戰術，可能是落敗的主因。今場是雙方本季第3度交鋒，為免英超冠軍夜長夢多，瓜迪奧拉勢必會以強陣迎戰，前鋒阿奎羅(Sergio Agüero)復出後就有進球，這名阿根廷射手本季結束後將會離隊，週中歐冠只替補上場5分鐘，預料本仗正選機會高，可能是主場封王戰的得分關鍵，推薦主勝。

(中時新聞網)