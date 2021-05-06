鮮肉廚上網哀嚎：阿姨我還想努力。（截自臉書《爆廢公社》）

帥氣鮮肉廚師遇上熟女客人，差點遭「生吞」！鮮肉廚詢問牛排熟度，竟遭女客以「愛吃硬硬的、特別是帥哥的」、「喜歡吃又大又硬」等暗示性言語調戲，讓鮮肉廚師只能在內心吶喊：「饒了我吧........阿姨不要啊，我還要繼續努力。」。

一名鮮肉廚師在臉書《爆廢公社》發文表示，遇上4名年約40歲左右的女客人，都點了菲力牛排，其中3人要7分熟、1人要全熟，他好心提醒「做全熟會比較硬喔，需要加辣嗎？」，豈料，點全熟的女客人竟用奇怪的笑容看著原PO說：「我最愛吃硬硬的，特別是帥哥的越硬我越愛」。

原PO表示當下腦中一片空白，但基於專業，仍繼續把牛排切成小塊，並貼心告訴女客人：「我幫您切小塊一點，全熟比較好咬」，沒想到女客人竟用奇怪眼神看著原PO說：「我喜歡吃又大又硬的…的牛排」，一旁3名女客見狀笑著出來打圓場說「他在害羞了不要這樣啦」，而原PO心裡則是吶喊：「饒了我吧，阿姨不要啊，我還要繼續努力」。

鮮肉廚遭熟女調戲，眾網友笑翻回應：「阿姨想吃你」、「阿姨最喜歡講雙關語了」、「有些東西老了、過熟了我就食不下嚥了。（眨眼）」、「年輕人終究是年輕人~~幼齒顧麻糾，老A顧筋骨 味道不一樣滴...XD」。

不過也有網友認為：「性騷擾」、「其實這種黃腔，很噁心」、「你應該告他們性騷擾！這個不是只有女性有權利，身為一個有尊嚴的男兒，勇敢吧！淦她們！」。

(中時新聞網)