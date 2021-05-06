上周提到盡快適應萬七之上的行情節奏是目前的當務之急，當中包括了當沖與隔日沖比例增加，盤中震盪容易加劇等。這背後的原因在於現階段的大盤處在一個相對高檔區，震盪在所難免；果然5/3日(連假後的首個交易日)，指數單日重挫344點，周二（4日）再度大跌288點，爆出6642億成交量改寫新高，多檔人氣電子出現重挫，行情一如預期震幅加大。

面對5月的台股，由於進入報稅季節，易有潛在賣壓調節，後續上漲角度易放緩；投資人真正該做的是擬定好策略，掌握輪動節奏。輪動是近期台股的特徵，從電子股、到泛原物料股、再到金融證券股，而資金動能充沛即是這波台股能夠維持輪動模式的原因。

過去許多人會以M1B年增率來觀察台股，其實還不夠全面，對於投資人來說，還要看M1B數字本身，才能進一步理解資金充沛的程度。以央行4月公布的資料來看，台灣2021年3月M1B貨幣總計數達22.9兆元，而該數字2008年3月時只有8.2兆元，等於近13年來，該數字增加了近1.8倍，這與全球瘋狂QE，實施寬鬆貨幣政策有關。

若把台灣M1B貨幣總計倍數22.9兆元，與近日台股市值約53兆元，放在一起相比，目前倍數約2.3倍，尚低於2008年金融海嘯前的2.8倍，其實不能算高，現在就看淡台股還太早。而後續台股能否續漲，要觀察M1B年增率的變化幅度無疑，但對個別產業，甚至個別企業而言，有限籌碼(公司家數有限、股本膨脹有限)一旦被資金鎖碼，加上產品報價上揚，漲勢往往能超越大盤，這波泛原物料股，特別是各產業中排名居前的公司即是如此，這就是原物料股漲勢不停之因。

今年4月下旬提到資金動能已蔓延至傳產股，當中受惠全球經貿活動回溫，先前提到鋼鐵的中鋼、中鴻，塑化的華夏、聯成、台聚等營運看俏，近日都有一波漲勢。而隨著鋼鐵需求大增，推升鐵礦砂的需求，讓海岬型的船舶租賃價格飆漲，象徵該運價的BCI指數4月至今上漲逾120%，進而推升了BDI指數4月至今上漲逾45%，散裝相關的中航、裕民、台航等第2季營運增溫，可進一步追蹤。

至於近日爆發嚴重疫情的印度，為全球排名居前的棉花生產國，目前正值印度棉花播種季節，但因疫情恐造成人力短缺，後續恐衝擊全球棉花供應，進而推升棉花價格走高，相關的棉紡業者如南紡、東和營運增溫，而身為棉花替代品的各類化學纖維產品(如聚酯、尼龍、亞克力棉等)，如今隨著替代需求升溫，營運也將隨之走高，如集盛、力鵬、力麗、聯發等也可留意。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)