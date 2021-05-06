市場研究機構IC Insights表示，由於記憶體需求強勁，三星電子(Samsung Electronics)有望在今年第二季擊敗英特爾Intel，重登全球最大半導體供應商。
根據IC Insights的報告，今年第二季，三星電子的半導體銷售額估計將達185億美元，超越Intel的179億美元，可望繼2018年第三季之後，再次奪回半導體業的霸主地位。
2017年及2018年，三星在全球半導體市場高居第一，但在過去兩年受到記憶體市況下滑，三星跌落龍頭地位，居第二名。
IC Insights報告指出，隨著記憶體市場復甦，加上Intel銷售業績相對平淡，2021年第二季，三星將再次取代Intel，成為全球第一的半導體生產商。
IC Insights報告指出，今年來看，英特爾預計2021年全年銷售額與2020年相比下降1%。相對而言，隨著DRAM市場成長，NAND快閃記憶體市場有望在下半年出現成長，三星將有機會成為2021年全年排名第一的半導體供應商。
(時報資訊)
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