政大地政系教授徐世榮日前當面指蔡英文總統可能是解嚴後，土地徵收面積最多的總統，引來內政部次長花敬群反駁「誇張不實」，事後徐世榮則不滿地回稱「由花敬群，看到蔡政府的崩壞」。對此，花敬群今天替自己喊冤說，當次長近5年是兢兢業業，從不說謊，「我對得起自己，也對得起國家」，崩不崩壞大家看得到。

蔡英文在4月22日「世界地球日」召集民團代表溝通，獲邀出席的惜根台灣協會理事長徐世榮在會中提醒蔡英文，「可能是解嚴後，土地徵收面積最多的總統」。消息傳出，花敬群旋即出面指稱蔡總統上任後土地徵收已降到史上最低，並抨擊徐世榮「誇張不實」。

面對昔日戰友的說法，徐世榮昨透過臉書感嘆，4月22日他自在總統府內說的是「區段徵收」，花敬群未見任何解釋與道歉，還刻意扭曲成「一般徵收」，對他進行謾罵、欺騙台灣社會，甚至做不實論述，這個政府的道德倫理基礎恐怕已淪喪，讓人深覺不可思議，「由花敬群，看到蔡政府的崩壞」。

針對徐世榮指控刻意混淆「區段徵收」、「一般徵收」以欺騙社會，花敬群今在立法院表示，土地徵收條例2000年實施以來，在小英總統上任後的前2年，都是在100公頃到200公頃之間，2018年是99公頃，2019年是31.22公頃，去年是36公頃，「一般徵收」的面積遠低於過去，而不是徐世榮所說的史上最高。

花敬群說，他就是把過去大概20年來「一般徵收」面積跟大家報告，讓證據說話，他從來不會說謊。花敬群進一步指出，區段徵收制度正朝向愈來愈公平正義的角度發展，從早期的運氣好的被定為商業區、住宅區，運氣不好的變成公園、道路，「有關係就有好處」，變成大家集體參加區段徵收、集體承擔公共設施責任、集體享受整體開發帶來的好處。

花敬群也拿馬政府時期的狀況表示，在過去執行過程中確實有一些瑕疵，例如大埔案，推倒了農田，拆除不必要的房子，這些都是政府推動區段徵收過程應該要檢討、補強的地方。

他說，在部分區徵範圍內權值較小的地主，可能面臨某種形式的迫遷問題，這也是現階段內政部在檢討土地徵收條例時，想積極強化的內容，希望透過理性對話、合理制度檢討，讓一個好制度更好，這才是區段徵收制度要努力的方向，而不是全面否決。

「崩不崩壞，這些年來大家都看得到」，花敬群說，他擔任內政部政務次長將近5年，兢兢業業、任勞任怨，努力把該做的事情做好，從社宅的推動、興建包租代管、危老重建、實價登錄2.0、紅單納管等，這一切都顯示他是務實面對問題，不用過度高調的方式、用產生社會對立的方式來進行制度改革，「我想我對得起自己，我也對得起國家」。

(中時 )