洛杉磯湖人目前戰績37勝28敗排名西區第6，回顧2月15以前湖人戰績21勝7敗勝率高達75%，之後湖人雙星戴維斯(Anthony Davis)與雷霸龍(LeBron James)接連受傷，自2月15以後湖人16勝21敗勝率掉到43%，但湖人的球迷不要氣餒，根據台灣運彩冠軍賠率，湖人拿到西區冠軍的賠率為2.30倍15隊最低、總冠軍賠率為3.75僅次於籃網的2.70，還是本季奪冠的超級大熱門！由於本季賽制的關係，目前排名第6的湖人不能再繼續鬆懈下去，因為一個不小心掉到6名之外，僅僅兩場的『季後賽附加賽(play-in tournament)』就會讓一支充滿競爭力的隊伍痛失季後賽門票！

洛杉磯快艇如今戰績44勝22敗位於西區老3，本季引進攻守全面的小莫里斯(Marcus Thomas Morris Sr.)後，快艇三分能力更上層樓，場均三分球命中數14.4聯盟第5、命中率高達41.7%倪視群雄，除了三分頂尖之外快艇中距離以及禁區出手把握度高、籃板能力出色，防守能力也在聯盟前段班，季中挖來經驗豐富的冠軍控衛朗多(Rajon Rondo)補足了快艇缺乏組織的漏洞，如今的快艇可以說是一支沒有弱點的超級勁旅，考量到同區湖人傷病狀況未明，快艇無論是西區冠軍的2.55倍或是總冠軍的4.25倍都可以有所期待。

湖人和快艇在台灣時間本週五上午10:00將一較高下，兩軍在本季已有過兩次交手，湖人無論是雙星在場還是雙雙缺席都敗給快艇，湖人不僅遠程三分砲火的輸出跟不上快艇，籃板也稍微處於弱勢，唯一有機會扳平戰局的罰球能力，在王牌雷霸龍極有可能缺席的情況之下無法發揮，本役洛杉磯內戰首推快艇讓分過盤。

季後賽附加賽(play-in tournament)：例行賽第7名和第8名球隊先進行1場加賽，勝者為第7種子；第9名和第10名也打1場加賽，勝隊會與7、8名對戰的敗隊再進行1場加賽，贏球一方將取得第8種子。

(中時新聞網)