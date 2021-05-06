【推薦賽事 : 5/8(六)，09:45 聖地牙哥教士@舊金山巨人】本季季前大多數專家都預測國聯西區將是道奇與教士雙強爭霸的局面，但偶數年特別強的舊金山巨人，今年卻一反常態打出強勢成績，目前不僅站上國聯西區榜首，戰績也高居國聯之冠。本週六巨人將在主場迎戰教士進行三連戰，雙方本季已在教士主場交手過6場賽事，各拿3勝不分軒輊，但教士近期打擊低迷，面對投打狀況皆火熱的巨人，要贏下系列賽的難度不小。

巨人本季團隊攻擊指數0.691並不算特別出色，但得點圈有人時的把握度高，團隊得點圈打擊率0.258及172個殘壘數(LOB，Left on Base)雙雙名列國聯第三。此外，陣中兩名老將波西(Buster Posey)與朗哥利亞(Evan Longoria)表現回春也是巨人成績能上揚的原因，捕手波西近年因傷所苦，過去兩季攻擊指數都不到8成，本季進攻手感火燙，攻擊指數高達1.110；而朗哥利亞2018年轉戰巨人後，遲遲無法打出在光芒時期的全面身手，今年不僅長打火力復甦，前幾季被三振過多的問題也大幅改善，本季場均僅剩0.8次，如果兩名老將持續有穩定的表現，巨人打線在國聯仍深具競爭力。

教士的豪華打線持續不振，雖然明星游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)打擊手感回溫，但陣中另一名億元男馬查多(Manny Machado)卻陷入低潮，4月打擊率僅有0.240。教士本季團隊攻擊指數0.678國聯倒數第四，團隊場均全壘打0.96支，也較上季的1.58支大幅下滑。教士雖然擁有聯盟最佳的團隊自責分率(2.81)，但由於打線低迷，本季淨勝分只有15分，遠低於道奇的39分與巨人的33分，教士本季想在國聯西區突圍，目前最大課題仍是要找回上季的攻擊手感。

此戰雙方先發投手將由教士的史奈爾(Blake Snell)對上巨人的迪斯柯拉法尼(Anthony DeSclafani)。史奈爾本季控球不理想，每9局保送數5.3次是生涯最差紀錄，今年出賽6場都投不滿6局，壓制力不如以往。迪斯柯拉法尼過去曾是紅人寄予厚望的潛力新星，但近年受到傷勢影響，始終無法兌現天賦，今年轉戰巨人後浴火重生，先發出賽6場自責分率僅有2.0，其中包含三場優質先發，絕對是巨人今年在自由市場最大的收穫。

教士先發投手史奈爾的續航力不佳，加上巨人本季擅打左投，面對左投手的團隊攻擊指數高達0.754，以雙方攻擊近況及投手戰力來看，筆者預測此戰主隊巨人有較高的機會搶下系列賽首勝，但巨人今年在讓分時的過盤率僅有41%，建議保守投注「不讓分玩法-主勝」。

(中時新聞網)