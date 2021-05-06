中央流行疫情指揮中心日前擴大COVID-19疫苗接種對象，桃園機場公司6日表示，總經理但昭璧一早與機場駐站單位200位員工一起排隊施打疫苗，並呼籲機場國門第一線的旅客服務及執行防疫工作人員，儘早接種疫苗，共同構築國門防護網。

桃機公司說，落實行政院蘇貞昌院長呼籲機場相關工作人員盡速施打疫苗， 機場公司為方便機場園區服務大聯盟夥伴員工接種提升防疫量能，協調桃園市政府衛生局大園區衛生所於二航廈五樓設置疫苗接種站，自週一（3日）起開放首波接種報名後，員工登記踴躍，5月6日與7日兩時段共500名開放後迅速額滿。機場公司將持續規劃辦理，讓機場工作的各單位員工就近施打，提升防護。

但昭璧表示，桃園機場是防疫的第一線，自疫情爆發以來，機場公司配合中央流行疫情指揮中心及交通部指示，在國門超前部署各項防疫措施，除維持機場正常營運外，也為國內防疫爭取許多空間與時間。防疫進入下半場，國境開啟的關鍵在疫苗，機場公司感謝桃園市政府衛生局大園區衛生所的協助，全力配合政府政策提高接種率，讓機場工作人員能夠保護好自己，才能做好守護旅客及國境防疫的工作。

桃機公司說，目前機場公司有近700名 員工，已有約30人完成接種，5月起將加速安排員工接種疫苗，並持續落實體溫量測、口罩佩戴與廁所分流等各項防疫措施，強化員工自身防護意識，同時也呼籲駐站各單位超過3萬名員工務必遵守防疫規定，盡速施打。

桃機公司提到，今日包括機場公司、 防疫計程車隊、 CIQS（關務署台北關、航警局、移民署國境事務大隊、動植物防檢局)、觀光局機場服務中心、信實清潔、良福保全，及各商業服務與航空公司從業人員等各駐站單位員工均踴躍參與疫苗接種。

(工商 )