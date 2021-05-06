叫車平台Uber結合中華衛星車隊，12日進軍台南，時代力量議員林易瑩今天上午在議會質詢時指出，Uber進軍台南，新的叫車平台開放，市府應注意相關配套措施，交通局長王銘德表示，初期先開放原台南市區6區叫車，目前已有20多輛計程車要加入該叫車平台。

Uber叫車平台將在5月12日於台南地區上線，交通局表示，Uber與中華衛星台南車隊合作，初期先開放原台南市區6區叫車，未來會鼓勵更多多元服務進到台南市。

目前台南市計程車有4161輛，其中436輛為多元化計程車，車牌為白底紅字。Uber表示，本月12日將會在台南上線，開放叫車範圍包括東區、北區、南區、中西區、安平區、安南區上線。

王銘德表示，Uber為派車平台，需與合法計程車隊合作才能執業，業者日前也到交通局做相關討論；他強調，在合法範圍內，我們鼓勵更多元的服務進來台南，也會持續掌握狀況。

(中時 )