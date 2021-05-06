《英雄聯盟》一年一度的重要國際賽事「季中邀請賽」(Mid-Season Invitational，MSI)即將開打，來自全球各地11個賽區的代表隊(原應有12支隊伍，但越南賽區代表隊因政府防疫規定，無法及時參與本屆賽事)，齊聚冰島首都雷克雅維克，進行為期18天的比賽(5/6~5/23)。

本屆MSI賽事分為3個階段進行，第1階段，11支參賽隊伍被分為A組(3支隊伍)、B組(4支隊伍)、C組(4支隊伍)，A組因為只有3支隊伍，所以採用4循環的BO1(1局定勝負)賽制，也就是A組的每支隊伍必須要與組內其他隊伍交手4次；至於B組和C組，則採用雙循環的BO1賽制；各組戰績排名前2的隊伍晉級至下一個階段。第2階段，同樣採用雙循環的BO1賽制，6支隊伍中由戰績排名前4的隊伍晉級至下一個階段。第3階段，採用單淘汰的BO5(5局3勝)賽制，直至決出冠軍隊伍。

第1階段比賽11支隊伍的分組情況

MSI開幕日當天有6場比賽，冰島與台灣的時區不同，其中有3場比賽會在台灣時間5/6(四)的晚間21點~23點開始，剩下3場比賽則會接著在5/7(五)的凌晨0點~2點開始。以下是6場比賽的投注建議，由於運彩本次新增特別項目玩法(首殺、首巴龍、首小龍、首塔)，小編也試著提供相關建議給喜歡投注英雄聯盟賽事的朋友參考：

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(中時新聞網)