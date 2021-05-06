公路總局協調南投客運公司5月8、9日試辦增開公車輸運賞花遊人。（公路總局提供／王文吉台中傳真）

正值合歡山杜鵑花季，吸引遊客上山賞花，台14甲線沿線停車場假日一位難求。交通部公路總局鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，協調南投客運公司5月8、9日試辦增開清境國民賓館往返合歡山小風口的公車班次，例假日原定6班次，增開至13班次加強疏運，請民眾多加利用。

合歡群峰玉山杜鵑今年提前盛開，大量綻放紅、粉紅、白等各色杜鵑，花海繽紛，雲霧繚繞其間，有如人間仙境。賞花熱區集中在小奇萊、石門山等地，花況極佳，假日湧現爆量車潮，導致台14甲線昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等沿線停車場一位難求。

南投監理站站長黃永松表示，為避免民眾駕車勞累及提升旅遊品質，協調南投客運5月8、9日試辦增開「國民賓館-梅峰-翠峰-松雪樓-小風口」客運班車，例假日除原定6班次，增開至13班次，至於5月15日至6月份例假日開行班次，將視預約情形而定，如有調整另行公告。

南投客運說明，該路線國民賓館首班發車時間為上午8點20分，合歡山小風口末班發車時間為下午4點30分，遊客可提前至「南投假期網站」預約；此外，民眾也可搭乘其他路線大眾運輸工具至埔里地區後，轉乘「6658埔里-翠峰」、「6659埔里-松崗」、「6664埔里-清境農場」等路線班車於國民賓館站轉「6658(A)清境農場-合歡山」路線前往賞花。

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