丹麥與挪威的研究發現，施打第一劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗民眾發生包括腦血栓在內的靜脈血栓情況，比預期值要稍高一些。

儘管如此，研究人員強調，這類副作用極度罕見；在多數情況下，疫苗好處仍大於風險。

路透社報導，研究人員在今天刊登在「英國醫學期刊」（BMJ）的摘要中表示：「研究中所描述的靜脈栓塞案例絕對風險非常小。這項研究所得的各項發現，應從施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗對社會和個人兩個層面的好處來進行解讀。」

在傳出少數個案發生血栓合併出血與血小板數目低下後，挪威在3月11日宣布暫停施打AZ疫苗，丹麥也跟進。

而在這份刊於英國醫學期刊報告，研究期間落在2月初至3月11日，對象是28萬名年紀介在18歲至65歲之間的AZ疫苗首劑施打族群。

研究人員利用全國病歷紀錄，找出施打首劑疫苗28 天內所有的心臟病發、中風、深層靜脈栓塞與出血等事件，再把數字與之前所做的預期值做比較。

結果顯示，研究對象中出現59例血栓，比預期值的30例要高，這相當於每10萬名疫苗接種者會多出11例。研究人員表示，實際血栓高於預期的情況同樣發生在罕見腦部血栓上，每10萬劑疫苗多出現2.5例。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）醫學系教授韓特（Paul Hunter）在研究評論中說，這項研究增加對疫苗血栓風險的了解，但不應改變監管機關的決定。

他說：「在疫情高傳播率之際，這些延後推出疫苗計畫、拒絕使用現有（AZ）疫苗的國家，必須知道他們的決定將導致可避免的死亡人數增加。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100506

(中央社)