陳姵君慢遊古寧頭，懷想烽火戰地的塵封往事。（李金生攝）

洋樓民宿主人賴美秀（右）也喜愛單車慢遊，巧遇同好讓2人結伴同行，更讓陳姵君的海島遊程在5月人文金門的紀錄裡，增添滿滿的人情味。（李金生攝）

在豐原長大的陳姵君說：「金門好美!」讓人總在角落轉彎處遇見驚喜。（李金生攝）

來自台中的陳姵君騎單車走遍大、小金門，沿途擦亮50幾面路口反光鏡，留下很不一樣的旅遊體驗。6天的行程匆匆而過，因為愛上海島的風土人情，讓她捨不得離開，竟然還滿心期待起霧，沒有班機可飛回台灣，可以再多留1天。

一個人的旅行裡，總在反光鏡前自拍的陳姵君，發現海島金門因為水氣較重，蒙上一層厚 塵的反光鏡，比起別的地方似乎更加模糊，起心動念要讓這座島嶼的路口亮起來。

輕快踩著踏板的她，一溜煙將變速單車停在小店前，買了洗潔精和刷子替沿途的反光鏡噴刷一番，幾天下來讓大、小金門50多面再現晶亮光彩，個子不高的她伸直手腳，太高的鏡面只能刷上一半，卻讓路過的鄉親看到洋溢愛心、熱情的完整身影。

在豐原長大的她表示「金門好美！」讓人總在角落轉彎處遇見驚喜，花上100多塊錢就能讓自己的一個人旅行，在這座海島留下很不一樣的回憶，真的十分值得和開心。

一晃眼就結束的金門行，她選擇住進洋樓和古厝民宿，在古寧頭曾經戰火洗禮，國共戰士激烈交戰的巷弄，傾聽已經呼嘯遠離的槍彈餘音，懷想烙印在牆壁累累彈痕間的塵封往事。

洋樓民宿主人賴美秀也喜愛單車慢遊，巧遇同好讓2人結伴同行，更讓陳姵君的海島遊程在5月人文金門的紀錄裡，增添滿滿的人情味。大家相約很快再見面，在亮潔的反光鏡看到一身鐵馬車衣，奔放青春活力的自己。

(中時 )