小甜甜6日挺著8個月孕肚出席羅慧夫顱顏基金會「微笑口罩」募款記者會。（陳俊吉攝）

小甜甜6日挺著8個月孕肚出席羅慧夫顱顏基金會「微笑口罩」募款記者會。（陳俊吉攝）

小甜甜6日挺著8個月孕肚出席羅慧夫顱顏基金會「微笑口罩」募款記者會。（陳俊吉攝）

小甜甜出席羅慧夫顱顏基金會募款記者會（陳俊吉攝）

張可昀（小甜甜）6日上午挺著8個月的孕肚出席羅慧夫顱顏基金會「微笑口罩」募款記者會，這也是她生產前的最後一個公開活動。其實她前幾天才剛因腹部劇痛就醫，吃了安胎藥後還是沒效、排除是宮縮，後來轉診到大醫院急診，檢查後發現腎臟積水嚴重，「正常指數是0.6-1.3，我已經腫到3點多」，但因為孕婦很多藥都不能用，雖然醫生建議以半麻醉方式插尿管或從背後開兩個洞的方式把水排出，但為了寶寶好，她還是決定先服用婦產科醫師開的止痛藥，直到生產完、餵母乳一段時間後再來好好檢查、處理。

小甜甜目前計畫自然產，不過女兒「米苔目」現在頭還沒往下掉，醫生要她不用太擔心，如果生產前胎位仍不正，壓力也不用那麼大，還是可以選擇剖腹產方式。她希望生產時老公可以進產房親自為女兒剪臍帶，因為想拍下生產過程，讓女兒看到從媽媽肚子裡出來時是爸爸剪的臍帶，但很多男人怕血，老公也怕生產，「他現在是說好，不知道到時候好不好」。

與記者閒聊過程中被問「胎盤怎麼處理」，她驚訝地說「醫生會問嗎？我不知道」，但透露，沈玉琳之前曾經耍白癡地問她：「那妳的胎盤可以給我吃嗎？」她嚇得回：「你有事嗎？」他還不放棄地說「不然我跟妳買」、「幹嘛浪費」、「給我吃啊」，並說胎盤真的是藥材，「但怎樣也不可能吃我的吧！好可怕！真的很不正經，滿ㄎㄧㄤ的」，她笑著強調：「我沒有要給他，要給醫生處理掉。給他幹嘛啦！我已經很習慣他講荒謬的話了！」

小甜甜有感而發地說，以前生病時不想要麻煩朋友，都是真的撐到不行了，才自己一個人去掛急診，明明身體已經很不舒服了，還要自己排領藥、批價等程序，甚至有時還要麻煩志工阿伯幫忙推輪椅，現在終於有了家人幫她做這些事，包括決定要不要開刀要簽同意書、簽名，「他是我合法的家人」。醫生提醒懷孕後的她不適合走來走去，但她還是習慣自己幫狗狗處理大小便，「以前只有我一個人，現在他就會幫忙、分攤家事，這也是我以前沒想過的事」。她說現在常遇到很多人對她說「妳給我好大的希望」，她也正能量告訴大家「我可以，每個人都可以」， 「我是先苦後甘。所以真的不要放棄，還是會有好事發生 」。

對於即將迎來第一個母親節，她也很有感觸地說，今年的母親節就算還沒懷孕，對她來說就已經很不一樣，「我有了爸爸媽媽，也把公婆當自己的爸媽，我終於可以名正言順過這節日。以前覺得這些節日跟自己完全沒關係，但現在自己也有了媽媽身分，從以前對節目的逃避陌生，到現在息息相關」。她還故意問老公「我也是媽媽了，有什麼禮物」，結果老公回「蛋糕吧」，後來又說「不然妳選一個」，她笑說自己本來有一個孕婦用月亮枕，一直被老公搶去用，所以打算指定買一個「ㄇ」型枕。

她日前曝光求婚影片，老公被誇很帥，還有網友留言「他很帥，是他我可以」、「吸乾他」，讓她覺得滿妙的，雖然老公也滿開心，但她提醒對方不能只看好看的，希望他先習慣酸民文化，後來果然看到有些人講得很難聽。她說本來不想讓老公曝光，就是擔心自己的身份會有很多酸民、怕他承受不了，但後來覺得終究有一天還是會曝光。幸好老公也說沒關係，心態調整滿好的，且因為媒體把他寫得太好了，讓他很有自信，還有點幽默，被誇有點像趙又廷和宥勝後，「他開始會講，我值錢的就是右邊的腎」。

被關注何時辦婚禮，小甜甜說，生小孩後真的會非常忙碌，所以不知道何時才能辦，而且她坐完一個月的月子就要復出拍戲，因為不想要跟這部好戲的劇組擦肩而過。

她透露懷孕至今已經胖了10幾公斤，但懷孕前就吃到快70，老公目前也滿胖的，「他會陪我坐月子，再一起瘦身！」之後真的想把女兒交給閨蜜、也是孩子的乾媽王宇婕的媽媽蕭瑤幫忙帶，「但宇婕一直阻止我，說她媽媽很天真，孩子給她，她會忘記妳的小孩放在哪裡」，目前的她全然感受到懷孕過程的辛苦，還不想生第二胎。

(中時 )