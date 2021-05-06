台南市新營區一名20多歲林姓女子日前與丈夫吵架後心情抑鬱，服用安眠藥便開車離家不知去向，老公緊急通報警方協尋，警方獲報後，火速在20分鐘內尋獲，林女由丈夫載回，隔天夫婦倆回原處取車，因找不到停車位置，兩人又到派出所求助，警方只見這對夫婦已忘卻前一天的不愉快、互動恩愛親密，備感欣慰。

白河派出所警員吳季諭及黃昆智於3日晚間11時接獲通報，新營區林姓女子跟丈夫吵架後，服了安眠藥便開車離家不知去向，經立即向警方報案請求緊急協尋。

吳、黃2員立即根據手機定位，火速在20分鐘內即在白河區二號公園往關子嶺道路發現林女車輛，上前關心時，只見林女正坐於駕駛座，情緒極不穩定，經警方再三婉言相勸，終卸下心防與丈夫一同返家。

有趣的是，當晚林女因將車輛停放原處由丈夫載回，隔日夫妻倆又因找不到停車位置，到派出所求助，再遇到警員黃昆智，黃員見到這對夫婦已忘記昨晚之不愉快。

黃員親帶前往停車處所取車，丈夫也對員警火速尋獲妻子及陪同尋車的貼心服務，表達再三之感謝，並與員警歡喜留影。白河警分局表示，黃員及吳員能秉持同理心，積極搜尋搶救，即時避免家庭憾事之發生，也藉此勉勵全體同仁標竿學習。

(中時 )