發燒時不能吃芥菜？專家：食品無治療功能 14:442021/05/06 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為民眾看醫生一景。（圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾口耳相傳，發燒的時候不能吃「芥菜、青蒜和洋蔥頭」，這是真的嗎？食藥署對此表示，發燒為一種症狀，並非病因，有發燒症狀時，應立即就醫治療，以瞭解導致發燒的原因，食品並沒有治療疾病的功能，更不會因為發燒時吃芥菜、青蒜和洋蔥頭而導致身體危害。 食藥署提醒，如有發生以下情況，請立即就醫：發燒攝氏39.5度以上、持續發燒超過24小時、年齡3個月以下之幼兒或兒童發燒伴有抽搐、活動力不佳、持續性劇烈嘔吐或異常哭鬧等情形。 國民黨中央曾擬拉趙卡韓？李乾龍怒斥：勿被放話見縫插針 接種疫苗給2天無薪假 民眾轟無心 (工商 ) #發燒 #治療 #芥菜 #青蒜 #洋蔥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 又見淘寶橡皮艇偷渡！陸男闖金門 一舉一動全遭海巡雷達鎖定 12:182021/05/06 社會 勞動部擬限制跨業轉換 移工團體不滿「是勞動條件問題」 12:442021/05/06 生活 鬧水荒也別讓身體缺水 該喝多少水算給你看 06:132021/05/06 健康 中歐投資協定 歐盟暫停審批 04:102021/05/06 財經要聞 國中會考拚防疫 不開放陪考 04:102021/05/06 地方新聞 Uber司機酒駕像「恐怖攻擊」犯殺人罪 法官從重量刑 10:372021/05/06 社會 避免帶病趴趴走 李秉穎籲以電子追蹤落實防疫 10:402021/05/06 生活 酒駕男撞死黃暐瀚母親 不報案先買酒 04:102021/05/06 社會新聞 81歲謝雷助陣挺女歌手曝現況！2人共舞交流定情 04:522021/05/06 娛樂 美髮師撞死黃暐瀚母前就喝茫 檢握證據：達不能安全駕駛程度 10:392021/05/06 社會 《國際金融》瑞士醫療新創MindMaze尋求SPAC合併 那指上市籌資 12:332021/05/06 財經 生活熱門新聞 下波鋒面報到時間出爐 氣象局長嗨PO一張圖：雷雨季來了！ - 生活 境外移入創半年新高 今增12例自菲、越及印尼入境 - 生活 鋒面挾密集閃電 時雨量達62毫米 最大降雨熱區出爐 - 生活 AZ施打對象再擴大 10日起軍人、65歲以上可免費接種 - 生活 竹市女童曾住諾富特 一家四口居家隔離中 班級通知單曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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