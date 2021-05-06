民眾口耳相傳，發燒的時候不能吃「芥菜、青蒜和洋蔥頭」，這是真的嗎？食藥署對此表示，發燒為一種症狀，並非病因，有發燒症狀時，應立即就醫治療，以瞭解導致發燒的原因，食品並沒有治療疾病的功能，更不會因為發燒時吃芥菜、青蒜和洋蔥頭而導致身體危害。

食藥署提醒，如有發生以下情況，請立即就醫：發燒攝氏39.5度以上、持續發燒超過24小時、年齡3個月以下之幼兒或兒童發燒伴有抽搐、活動力不佳、持續性劇烈嘔吐或異常哭鬧等情形。

(工商 )