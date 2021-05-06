政大地政系教授徐世榮日前當面指蔡英文總統可能是解嚴後，土地徵收面積最多的總統，引來內政部次長花敬群反駁「誇張不實」，並在今天出面引用「一般徵收」數據強調蔡政府土地徵收已降到史上最低。對此，徐世榮回擊說，花敬群刻意不談具有「強制性」的即區段徵收，「政務官不誠實，這是政權敗壞的表徵！」

蔡英文在4月22日「世界地球日」召集民團代表會面，徐世榮在會中提醒蔡英文可能是解嚴後土地徵收面積最多的總統。消息傳出，花敬群旋即出面強調蔡總統上任後土地徵收已降到史上最低，抨擊徐世榮「誇張不實」。

對此，徐世榮昨透過臉書感嘆，4月22日他自在總統府內說的是「區段徵收」，花敬群卻刻意扭曲成「一般徵收」，對他進行謾罵、欺騙台灣社會，「由花敬群，看到蔡政府的崩壞」。

面對徐世榮的質疑，花敬群今在立法院仍以「一般徵收」的面積數字來回應質疑，強調徵收面積並非徐世榮所說的史上最高；同時，也自稱從不說謊，「我對得起自己，也對得起國家」，崩不崩壞大家都看得到。

「花敬群刻意沒說的三個字：強制性，即區段徵收是「『強制性』合作開發」！」面對花敬群自稱沒說謊，徐世榮透過臉書表示，若要瞭解區段徵收，首要的課題是，區段徵收到底是屬於「合作開發」？還是屬於「土地徵收」？

他說，若是前者，那土地所有權人是否同意即是關鍵，因為那會若入《民法》的「合建」範疇；但若是後者，那就應該要符合土地徵收的必備要件，而不是在談同意與否，這是最為關鍵之處。

徐世榮指出，眾所皆知，區段徵收明明是規定於《土地徵收條例》裡，它是屬於土地徵收之一類，但為什麼花敬群會刻意將其扭曲為「合作開發」呢？那是因為1986年《平均地權條例》修訂時，在修法解釋欄中，政府刻意將其解釋為：「本質雖仍為政府以公權力強制取得土地之徵收性質，但事實上，已演變為另一種形式之強制性合作開發事業。」從此，政府將區段徵收誤導為是政府與民間合作的土地開發，以此來規避土地徵收必備要件之拘束。

他強調，但根據上述區段徵收是「強制性合作開發」，花敬群刻意不跟大家說的是「強制性」三個字，即區段徵收是人民不能拒絕的合作開發，試問人民不能拒絕的合作開發還是合作開發嗎？建商找地主合建，可以不問地主是否同意嗎？建商擁有那麼大的權力嗎？應該是沒有的。而地主不能拒絕，那不就是土地徵收嗎？

「請容我再強調一次，政務官不誠實，這是政權敗壞的表徵！」徐世榮強調，政府一方面要強制徵收你的土地及家園，另一方面卻還要說這是你同意的，試問，這不是強姦民意嗎？政府若要執行區段徵收，就請老實告訴我們，為什麼有符合公益性、必要性、比例性、最小損害、及最後迫不得已等要件，而不是像花敬群那樣，拿95％同意比例在欺騙及呼攏台灣社會。

(中時 )