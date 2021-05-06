英國《經濟學人》近日指出，台灣是目前世上「地球上最危險地區」，並點出美中兩方勢力隨時都有可能在此引爆戰火，報導曝光後引來多方討論。在台灣定居多年的主持人吳鳳（本名：吳承鳳）昨(5日)則在臉書發文，坦言收到來自外國朋友的關心，問他現在住在台灣怕不怕？吳鳳也說出自己理由，引來網友喊讚。

出生在土耳其的吳鳳，念完大學後便得到台灣的獎學金並來台就讀國立台灣師範大學政治研究所，2015年他和台灣老婆陳錦玉（Rynne）結婚，婚後育有兩女，2018年他以「外籍高級專業人才歸化」取得中華民國身分證，成為真正台灣人。

吳鳳發文。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat臉書）

近日因《經濟學人》一篇報導，讓台灣問題又浮上檯面，也有不少外國朋友問吳鳳：「怕不怕住在台灣？」他的回答則是：「我說實話，我第一次來台灣到現在，兩岸關係發生的一些衝突或政治上的問題都沒有嚇到我！所以我不會因為這件事失去對台灣的信任，跟生活中的快樂。」

吳鳳和太太育有二女。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳透露，自己剛來台灣時，兩岸也曾發生一些狀況，他明瞭這是歷史上長久存在的問題，「政治上的問題也許讓大家有點不開心，或者有時候擔心到底真的會發生大戰嗎！不過我不認為大戰會解決一切，再加上萬一發生戰爭的話，一切會更難解決」，他更引述土耳其國父凱末爾的名言「國家有和平，世界有和平」，強調和平的重要性，他會跟這塊土地上2千3百萬人一起努力，讓家人和孩子平安長大，「我希望對岸的朋友們也跟台灣人一樣，用和平的角度看世界！這是每個人的願望」。

(中時新聞網)