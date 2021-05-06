面對全球供應鏈重組，外貿協會花費半年時間，訪問800家企業後，今日與美國在台協會AIT共同發表「供應鏈重組領航地圖」，從分析未來10年全球經濟發展，找出台商在該區域布局供應鏈策略，並整理出北美、拉美、非洲、歐洲、南亞、中東、東南亞與中國八大區域製造中心，作為我國產業進入供應鏈新時代的引導。

今日新書記者會由外貿協會董事長黃志芳、經濟部次長陳正祺，AIT處長酈英傑共同出席。黃志芳表示，貿協是透過海內外辦事處在全球各地的訪談，掌握到供應鏈重組時代大趨勢下的台商動向。

領航地圖提出七個關鍵密碼、八個區域製造中心，九個產業夥伴合作領域，供企業與政府參考。除分析八大區域製造中心在地供應鏈趨勢外，九個產業夥伴合作包括創造智慧化供應鏈生態系、鏈結國際創新技術、與理念相近組成可信賴夥伴、成立台美產業聯盟、與理念相近國家加強技術人才交流與培育，加速升級為軟硬體平台整合者等。

黃志芳指出，台灣企業過去兩年已經朝區域化、多元化去佈局，這當中在亞洲部份，除了大量的高階製造的台灣企業回流到台灣，台灣高階製造也是未來全球供應鏈、關鍵零組件一個全球供應鏈的核心重點。

另外就是在中國大陸原來全球供應鏈產能有一部分會分散到東南亞跟印度，墨西哥跟中美洲也會變成台商佈局重點。在歐洲市場來講，中東歐過去已經有很多台灣企業去佈局，也是台商未來佈局重點

美國部份，總統拜登提出高達2.3兆美元基礎建設計畫，黃志芳更說，貿協很早就針對這些議題展開研究，跟業者一起佈局。基礎建設光是在電動車產業，美國就要把65萬輛公務車汰換為電動車，並布下50萬個充電樁，對台灣產業是非常好的機會。

他舉例，全美現有47萬輛校車，未來只要2成替換成電動巴士，就等於有10萬輛電動巴士商機，貿協現已與國內製造電動巴士的業者已經開始合作、佈局美國電巴商機。這會在研究分析後，跟台灣業者一起爭取這些商機。

九個合作領域，他則認為最重要在研發跟人才合作，如果我們要向上提升的話，一定要跟美國高階研發、創新商業模式進一步結合，才能提升我們在全球供應鏈的角色。

(中時 )