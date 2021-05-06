唐鳳（左）到錄音室配唱，Freddy現場教學台語。（出日音樂提供）

唐鳳在錄音室配唱時，錄音師自備鋁箔帽。（出日音樂提供）

IT大臣唐鳳日前為好友閃靈獻上「說唱」台語歌詞處女秀，首開金口的他以獨特詭異又充滿自信的「女高音」音頻，在閃靈的新專輯《台灣閃閃爍》中當陪襯綠葉，鮮少講台語的唐鳳以半念半吼的方式說唱，重金屬樂團和宅男駭客的終極限定組合一拍即合，儼然成了閃靈第六位新團員；錄音時Freddy還在錄音室現場教學台語，讓唐鳳現學現賣，Freddy說：「真心覺得唐鳳講台語滿可愛的，很多音發得很像小孩子，感覺像是在教我們家的米魯（女兒）。」

其實小時候曾參加合唱團練習的唐鳳對唱歌並不陌生，自稱是閃靈超級粉絲的他，除了愛聽重金屬搖滾，私底下也很愛饒舌歌，且家裡就有一間錄音室；對於唐鳳首次開金口唱歌表現，身為好友的Freddy給他打了99分高分，笑說：「扣一分是因為他的『腦波』發揮太強，導致錄音師有的時候找不到檔案，好笑的是，我們的錄音師擔心過程被『洗腦』，很用心地準備了自製『戴鋁箔帽』來擋唐鳳的腦波欸，整個錄音過程非常地戲劇化。」

(中時 )