華航染疫連環爆！王任賢點出台防疫「最大漏洞」 怒批指揮中心不認社區感染【獨家專訪】

華航今起執行清零計劃，衛福部長陳時中表示，暫時不會將此計畫擴及其他航空公司，至於拉長華航機師的檢疫天數是否會影響華航營運，陳時中也說，影響一定會有，但已選擇影響程度最小的方案。

陳時中表示，華航感染事件就好比先前的部桃事件，因此本次清零計劃只會先針對華航，其他航空公司則要求民航局確實督導外站管理，增加督導頻率，另外像是外站管理部分，不管是人的接觸或是場地的接觸，已要求航空公司遵照WHO的規範進行處置。

至於機師檢疫天數的拉長，陳時中也說一定會影響華航的營運，可能要採取減班與適當的排班來因應，在昨天的會議中其實有提出讓華航減班一成的方案，甚至停飛，但最後還是考量華航是國內經濟運輸的命脈，因此還是採5加9的居家檢疫方式。

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，因應近期華航所屬機組員多起確診事件，為阻絕病毒傳播鏈，自今日起提升該航空機組員之檢疫措施規格及配套，調整如下：

1.入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：

(1)檢疫：5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理。

(2)採檢：第5、14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

2.當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：

（中央流行疫情指揮中心提供）

(1)檢疫：14天一般自主健康管理。

(2)採檢：第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」。

上開措施將視航空公司外站管理情況、清零計畫執行情形、自主健康管理落實情形及疫苗施打狀況，滾動式檢討機組員檢疫措施。

指揮中心重申，請交通主管機關本於權責督導國籍航空公司及機組員管理措施，確保外站管理並強化零接觸當地人，透過修訂作業原則、查核表及人員教育訓練等，確實要求航空公司落實執行。

(中時 )