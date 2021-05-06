疫苗第一類至第六類及65歲以上長者人數統計。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，為儘速建立社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，自5月10日起，開放實施計畫第七類對象(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)以及第八類對象(65歲以上長者)接種COVID-19疫苗。

指揮中心說明，截至5月6日止，國內AstraZeneca COVID-19疫苗庫存量約24萬劑，為提升疫苗接種可近性，目前全臺已有330個接種點可提供COVID-19疫苗接種服務，後續將視接種進度及疫苗供應期程與數量再陸續擴增。指揮中心表示，為增加疫苗接種便利性，提升接種意願，符合現階段開放之實施對象者，除可透過接種預約網址、COVID-19疫苗接種服務專線預約COVID-19疫苗接種事宜，亦可直接攜帶健保卡與身分證明文件，至 COVID-19疫苗接種合約院所或已經開始提供接種服務之衛生所，經醫師評估後完成疫苗接種。

指揮中心表示，依據最新國外接種計畫實施後追蹤研究顯示，相較於未接種疫苗的人，接種疫苗能有效降低感染機率及感染後重症、住院及死亡的風險。由於接種疫苗後，身體需要時間產生保護性抗體，指揮中心呼籲符合公費接種對象之民眾踴躍前往接種，接種前應與醫師討論評估相關風險，接種後應於接種單位或附近休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

專家諮詢小組召集人張上淳說明，最近看到韓國CDC發布的訊息顯示他們追蹤超過350萬名65歲以上長者，從二月打完開始追蹤，其中包括打完AZ與輝瑞的長者，其中有打跟沒打的相比，無論是打單一劑的AZ或輝瑞都有相當保護力，打一劑AZ的保護力就可達86%。

陳時中說，AZ疫苗對60歲以上年長者的副作用相對較低，今開放第七第八類族群施打後，也希望年長者能夠踴躍施打。

對於開放65歲以上長者接種，會不會引起搶打現象？陳時中表示，我相信還是會比較多人要打，但要根據供給量提供，這一批打完，下一批也會來，要及時打，不要等到快過期再來。65歲以上打流感疫苗的經驗來看，接種率大概都是52.5%，近幾年都蠻穩定的。

(中時 )