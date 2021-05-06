《商情》供應緊張 期鋁電子盤上漲0.49％ 14:152021/05/06 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於中國是精煉鋁的最大消費國，而澳大利亞是鋁土礦和氧化鋁原料的主要生產國，隨著中澳緊張局勢升級，引發供應短缺的擔憂，致周四(LME)鋁價上揚，截至周四(5/6)台北時間13:40，(LME)期鋁價格上漲0.49%，報每公噸2,456.5美元，盤中最高觸及每公噸2,470美元。(商品行情網) 半導體客戶訂單加速出貨 朋億4月營收月增44.4％ 《國際金融》銀行股報喜 歐股叩關歷史高點 (時報資訊) #上揚 #供應 #期鋁 #LME #周四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指齊揚 5月台指期開高119點 09:092021/05/06 財經 陸港觀盤－企業財報亮眼 大陸股市可期 04:102021/05/06 全球財經 《商情》需求強勁 期銅電子盤持高 11:082021/05/06 財經 《韓股》近月來 KOSPI單日漲最猛 16:152021/05/06 財經 《商情》黃金亞洲電子盤溫和上行 10:342021/05/06 財經 《類股》儒鴻飆天價 紡織股鋪紅毯 11:082021/05/06 財經 印度5G設備供應商 華為、中興出局 04:102021/05/06 財經要聞 《電子零件》騰輝-KY 4月營收再攀峰 Q2拚勝Q1 09:432021/05/06 財經 《光電股》TPK-KY估Q2營收季減10～15％ 營益率持平 17:052021/05/06 財經 貿協疫後首份供應鏈布局調查 未來三年調整者半數選回台 18:142021/05/06 財經 台股5月狂洗盤甩轎 注意這些股票有人鎖籌碼 13:412021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台積電又詭見587 專家：彈回這價位先砍掉 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 股市新手見回檔抱545萬進場 買房頭期款掰了 - 財經 台積電南京擴產 陸專家引戰掀熱議 韓媒警告三星躲不掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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