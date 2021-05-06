由於中國是精煉鋁的最大消費國，而澳大利亞是鋁土礦和氧化鋁原料的主要生產國，隨著中澳緊張局勢升級，引發供應短缺的擔憂，致周四(LME)鋁價上揚，截至周四(5/6)台北時間13:40，(LME)期鋁價格上漲0.49%，報每公噸2,456.5美元，盤中最高觸及每公噸2,470美元。(商品行情網)

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(時報資訊)

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