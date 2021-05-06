歐盟一資深官員周三表示，歐盟可能擴展再生能源的國家目標，以確保歐盟能如期達成減碳目標。

執委會正在起草一重大的氣候變遷法案，預計七月公布，將在所有經濟部門刪減溫室氣體排放。

執委會氣候相關事務負責人Diederik Samsom周三表示，該法案可能會為歐盟27國設定具有約束力國家目標，包括增加風力或太陽能等能源的使用。

歐盟目前的目標是到2030年，再生能源使用占比要達32%，而在2019年的比率為20%。此一目標需要再提高，以便讓歐盟能實現新氣候目標，即到2030年整個經濟的淨排放量，要比1990年的水準減少55%。

目前各會員國之間，再生能源的占比差異很大。瑞士在2019年的再生能源貢獻，約占總能源消耗的50%以上，而馬爾他、盧森堡和荷蘭可能在10%以下。

設下具約束力的國家目標，可以更容易解決這種區域內的不平衡，而且現在歐盟許多國家也正在規劃大規模的再生能源擴展，讓一致性更容易達成。

(時報資訊)