台中市30歲方姓美髮師，駕駛登記老婆名下的百萬賓士車撞死媒體人黃暐瀚母親，事發後，方男自稱想「收驚」，轉身就去超商買酒喝，拖5分鐘才報警，混淆警方調查，試圖規避刑責的做法，至今尚未道歉，反而是住院父親先出面跟家屬致歉，如此惡劣行徑，惹怒許多網友灌爆其IG，痛罵「為什麼是爸爸道歉？爸寶嗎？」

台中市南區5日凌晨三點多驚傳賓士車酒駕撞死行人悲劇，黑色賓士車車窗全被撞碎。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

昨日凌晨3時許，從事美髮業的駕駛方男，酒後開著賓士車，在台中市南區東興路一段與樹義一巷路口處，高速撞死知名媒體人黃暐瀚母親，警方獲報到場後，發現其酒精反應高達0.4mg/L，可方男卻聲稱自己當下時速僅4、50公里，會撞到都是因為晚上光線昏暗、視線不佳，由於當下太緊張、想壓驚，才先去超商買酒喝再報警，不過這些說法，通通被行車紀錄器畫面一一戳破。

撞殺行人又謊話連篇，甚至一句道歉都沒有，不少網友湧入方男IG怒嗆「喝酒壓壓驚是誰教你的？不怕說謊有報應？」「酒駕真的該死」、「這麼大了還有拔拔去幫你道歉？」反觀其住院父親，兒子出包後馬上跟醫院請假，前往殯儀館向黃暐瀚等罹難者家屬致歉。

此外，肇事車車主，也就是方男新婚妻子，事發後則疑似擔心被肉搜，隨即把IG改設不公開，並將先前性感辣照全數刪除，目前神隱中。至於該台賓士車，警查查出為2015年賓士GLA250外匯車款，換過4次車牌，易主多次，目前僅有保強制險，死亡給付僅最高200萬，確認方男為酒駕後，保險公司未來理賠將代位求償，向方男追討200萬理賠金。

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