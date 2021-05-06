副總統賴清德今出席「2021台灣輔具暨長期照護大展開幕典禮」，他致詞時幽默表示，本來想疫情會有意外「貢獻」，孩子是否會多生一點，但看來也沒發現有這樣情況。

賴清德表示，今年有許多輔具都已融入更多人工智慧、物聯網、AR、VR的應用，這是非常可喜的現象。未來「臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟」包括15個產官學研各界，所建立的國家隊開始運作，可預見明年會有更精彩的產品出現，不僅能夠造福更多國人，也能嘉惠國際社會。

賴清德致詞時指出，「臺灣輔具暨長期照護大展」是台灣及國際上輔具產業發展的重要活動，他已是第三次參加大展，以行動表達支持，也很高興見證「臺灣智慧樂齡長照國家隊」正式成立。

賴清德說，他代表蔡總統祝福活動圓滿成功，以及「臺灣智慧樂齡長照國家隊」未來運作順利，進一步推動臺灣的輔具及長照產業更上一層樓，讓國人有更多、更好的選擇。

他也提到，台灣人口老化的情形比以往更加嚴重、快速，去年，我國出生與死亡人口出現死亡交叉，現在65歲以上人口數占比為15.6％。趨勢如不改變，推估至2025年將超過20％，邁入超高齡社會，我們都要嚴肅面對這個問題。

賴清德說，總統上任後提出長照2.0，不只服務對象擴大，服務項目、服務時薪增加。在總統的第二個任期，政府更希望達成每一個國中學區設置一間日間照護中心的目標，以更妥適地照顧長輩。因此，對與長照相關的輔具也更加需要，希望大家協力，讓政府與民間的力量結合，來面對日益嚴重的人口老化現象。

副總統也提到，今年5月1日新上路的《醫療器材管理法》，除建立新創醫材彈性核發許可證效期機制，並放寬從事醫材的設計業者，可用自己名義申請許可證。希望醫療器材等相關產業經由政府法令的鬆綁，能夠蓬勃發展。

(中時 )