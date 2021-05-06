勞動部日前明文規定「不得刊登大陸職缺」，1111人力銀行副董事長劉美葵今表示，近3000筆的職缺已經下架，對於受影響的求職者，1111人力銀行將協助他們，在台灣找到同等條件或更優質的工作機會。

針對徵才企業，1111人力銀行表示，目前平台採取「大陸地區選項皆暫時下架不給填選」、「大陸地區相關職缺不可新增或開啟」，全力配合政府將人才留在台灣；1111人力銀行也同步彙整企業意見，交由相關政府單位，作為後續制訂法令細則參考。

曾經赴大陸工作的科技業主管表示，勞動部要求人力銀行「不得刊登大陸職缺」的規定，只能嚇嚇今年畢業的新鮮人，要留住專業人才，舞台、薪資才是關鍵；對有工作經驗的科技人，主管表示，找大陸工作都透過主管、學長姐等人脈，高階關鍵性人才則有國際性的獵才專家，哪有透過人力銀行？預期勞動部的政策，未來效果有限。

(中時 )