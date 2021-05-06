昨天勇士與鵜鶘對決引起了一波騷動，在比賽第三節還剩3分57秒時，場上發生了意外，鵜鶘主場的燈光突然暗了，而當時柯瑞(Stephen Curry)還正在投他的拿手三分球，這也讓他非常錯愕，當下隊友卓雷蒙格林(Draymond Green)也高舉雙手表達不滿。

FYI: Officially ASM said the lights going out was “a brief technical error that was identified immediately and rectified.” https://t.co/gUyJBma7hb — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) May 5, 2021

在賽後柯瑞坦承自那之後他就失去手感，停電後他11投只有中1，跟停電前判若兩人，或許他心態真的受到影響，這場比賽剛開始柯瑞手感相當火燙，在第一節他就砍下17分，而半場打完拿到了24分，據統計，在鵜鶘主場燈暗掉之後，他三分球投6中0，只得2分，勇士也跟著遭殃，全隊31投10中只得26分，投籃命中率是低迷的32%。

在事情過後也引起了球迷們熱議，他們說：「勇士需要調查燈暗掉的原因，」、「為什麼燈關掉的時機抓那麼準？」、「為何不是鵜鶘球員投籃時暗掉？」而也有人持反對意見說：「當年馬刺主場空調壞掉對熱火影響更大！」、「這樣歷史等級的神射手會被燈暗掉影響？別找藉口了！」

Steph Curry on the lights going out:



“I hadn’t seen that one before. They tried to get me saying I shot it before the lights went out.” https://t.co/CLXwshWvFN — 95.7 The Game (@957thegame) May 5, 2021

對此柯瑞也說出他的看法，他說：「我從未看過這種狀況，裁判一直說我在燈暗掉前就已出手了，但這真是一個非常奇怪的狀況，而在那之後，我們進攻端的表現開始變得艱難起來！」這場比賽最後勇士以103：108輸掉，柯瑞仍拿下全場最高37分，還抓下9籃板，不過命中率確實不佳，兩分球31投13中、外線20中8，威金斯(Andrew Wiggins)則拿下26分6籃板，鵜鶘則以朗佐鮑爾(Lonzo Ball)拿下33分6籃板4助攻最佳，而且他還飆進7顆外線。

(中時新聞網)