桃園市大園區一處廢棄營區因無人管轄，淪為生存遊戲的場所。（姜霏攝）

位於桃園市大園區的廢棄軍方國有地，因廢棄多年，時常有生存遊戲的玩家闖入從事射擊活動，附近居民不滿玩具子彈一直射到後院、排水溝、水塔，造成用水困擾、水溝汙染，憤言「根本就清理不完」，陳姓民眾甚至一度寫信到總統府，最後仍不了了之，坦言政府和軍方從頭到尾都置之不理，但民眾也無從上訴。

陳姓男子表示，住家就位於該營區的正後方，可說是營區被當作生存遊戲場所後的最大受災戶，他質疑，該廢棄營區的大門有被破壞的痕跡，且一般民眾需進入應向軍方申請，但營區無人管理，導致淪為生存遊戲的場所，雖有向警方通報，但該地屬於軍方管轄，軍方卻置之不理，造成民眾生活環境受汙染。

陳姓男子也提到，多次向中央反映，甚至一度寫信到總統府，雖然總統府有回函，但是到現在仍無改進，該情形已長達多年，原本的頻率為一週一次，近兩年更變本加厲至一週三次，後院、排水溝、水塔到處都是玩具子彈，陳姓男子無奈的說，玩具子彈這麼小，這樣清要清到什麼時候，還沒清完又會有新的子彈。

桃園市大園區沙崙里8鄰鄰長陳碧雲談到，營區附近的住戶約有5、6戶，時常收到民眾的陳情抗議，但是卻沒有管制的管道，不少民眾家中的老幼婦孺都會害怕玩具子彈，由於生存遊戲玩家時常拿著疑似真槍的槍枝走來走去，不僅造成民眾恐慌、居住安全存疑，同時也有違規停車的問題，環境汙染更是無奈。

(中時 )