國內美術作品愛好者與收藏家有福了！台灣美術院將於5月7日至25日，在台北市福華沙龍藝廊舉辦【風華盈院：台灣美術院院士精品義賣展】。本次展覽由院士們提出各自擅長的小幅創作精品義賣，所得經費將用於推展多項院士大展暨學術研討會，並投入推動與活絡台灣當代美術研究與創作實踐。此項展覽將於8日(六)下午3時正式開幕，並邀請各界藝術愛好者共襄盛舉。

台灣美術院成立迄今已經十周年，由國內美術學界與畫壇聲望崇隆之輩共創，發起人包括王秀雄﹑廖修平﹑傅申﹑何懷碩﹑江明賢﹑黃光男等人，每年並陸續增聘院士，現有院士三十五位。院士成員囊括了台灣美術界之教授菁英與畫壇傑出成就與具影響力者。

「台灣美術院」成立以來，已在海內外舉辦過多次交流活動、大型展覽與學術研討會，其中包括在國父紀念館中山國家畫廊展出四次，以及台南美術館之「盛放南國」大展；海外交流展出活動遍布全球，包含大陸北京中國美術館、廣東美術館；澳洲國家大學美術館、日本東京松濤美術館、琉球縣立美術館；首爾韓國藝術院美術館、吉隆坡創價學會美術館…等，展品皆獲得兩岸、國際人士和學術界高度的評價與肯定。

(中時新聞網)