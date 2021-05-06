國民黨中常會昨日（5）通過黨主席與黨代表選舉作業細則，參選黨主席須另加保證金1千萬元，加上登記費、作業費共1320萬元，成「史上最高的保證金」。港媒評論稱，這個新制確認新任黨主席有足夠款能力，但也有針對孫文學校總校長張亞中之嫌，讓人質疑莫非是要避免聚焦兩岸政策？因張若參選並堅持辯論，恐讓「親美遠陸」路線的現任黨主席江啟臣、前主席朱立倫相當尷尬。

針對國民黨設立「史上最高的保證金」門檻，張亞中昨日接受《中國時報》訪問質疑，黨主席選舉原已設立多項高牆，但如今黨員不論多有才能、多想為黨奉獻，都沒有用，只要籌不到1320萬元的報名費，就別想選國民黨主席。張亞中稱，值得爭議的就是增加1000萬元保證金，也是一種參選的「押金」，為何要有千萬元「押金」？連主席的承諾都不相信？是過往的黨主席都賴帳，才有此新規定？是朱立倫？還是江啟臣？可否請黨中央明說？張今早在臉書發出「公開借款書」，懇請有財力的愛國志士慷慨借他1000萬元本票，他若未當選主席就奉還，若當選主席也會在1 年內募到1000萬元再奉還本票。

香港媒體《中評社》今日評論表示，1320萬元並不是小數目，從過去歷史來看，能當選國民黨黨主席者必不是泛泛之輩，絕對有一定的號召立與募款能力，故登記參選時要先繳高額保證金可以理解，但過去都不用這麼高的保證金，這次突然拉高，自然引發各界聯想；尤其民進黨主席選舉保證金才550萬元，國民黨就要1千萬，落差也太大了。

評論直言，從目前已表態或尚未表態的熱門人選來看，只有張亞中一人可能拿不出1320萬元，而黨內也有傳出「卡張」風聲，目的就是不想要讓黨主席選舉過度聚焦於兩岸政策，因為若張參選主打兩岸論述並堅持要求辯論，對主張「親美遠陸」路線江啟臣、朱立倫都會相當尷尬；但國民黨拋出「史上最高的保證金」門檻，卻也不免被質疑是在保障貴富、排除庶民的參選權，正如張所砲轟的「只認錢、不認人」。

(中時新聞網)