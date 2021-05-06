鍾明軒上週受邀到校園舉辦講唱會。（華納提供）

鍾明軒上週受邀到校園舉辦講唱會。（華納提供）

鍾明軒日前發行首張個人專輯《Ladies ＆ Gentelmen》，上週受邀在兩間校園展開難得的講唱會，不但與學生們近距離面對面，他更分享自己成長的故事，如何建立自信並以自身為範例，讓現場許多學生們受到啟發，甚至聽到落淚，還不少學生分享曾經被霸凌的故事。經過兩場講唱會，鍾明軒表示：「很開心可以跟很多年紀相仿的同學們聊這些，希望我的分享能給大家一些力量。」希望能到更多校園走走。

鍾明軒上週分別受邀到屏東、嘉義兩所大學舉辦「名人講唱會」，除了分享自己的音樂，更將自己對生活的體悟及成長的故事分享給大家。他一到演講大廳即被現場學生踴躍的參與盛況感動不已，講唱會中，鍾明軒從小時候開始在網路上發表影片一夕爆紅，到與家人之間的衝突與矛盾的經驗開始分享；緊接著，也聊到網路的酸民攻擊與曾經在校園中遭遇學長、姐惡意散布謠言的故事，他提到：「記得當時學長姐的謠言，讓我那時甚至被不認識我的老師霸凌。」他也藉此故事希望大家不能只看事情的表面跟著道聽途說。

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(中時 )