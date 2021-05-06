為引進學界創新研發能量、深化前瞻技術開發，友達(2409)與台大共同成立「友達台大聯合研發中心」，今天並舉行揭牌儀式。該中心將聚焦前瞻顯示技術、感測技術、AIoT及場域應用等三大領域進行合作，由友達挹注超過新台幣3000萬元的研發經費，資助中長期的大型產學合作專案。

友達董事長暨執行長彭（又又）浪表示，本次透過『友達台大聯合研發中心』的設置，與台大開展各項深具前瞻性的研究計畫。友達在雙軸轉型的過程中不僅結盟產業夥伴，也期盼援引全球最頂尖的人才及學術資源，長期且深入的交流激盪創新的火花，讓台灣在前瞻關鍵顯示技術持續推進。

「友達台大聯合研發中心」將聚焦次世代關鍵顯示技術，結合台大師生在國際舞台上的亮眼研究量能，期以未來在追求精準安全之醫療診斷、車載交通等高技術含量應用領域取得關鍵性突破，大幅提升台灣產業的技術領導地位。

友達與台大合作已長達12年、超過50個產學合作案。歷年合作院所橫跨電資學院、工學院以及醫學院；雙方在前瞻技術的合作成果也屢見於國際期刊並取得相關專利，部份技術更導入商品量產化的技術前期研究。未來研發中心整合光電、電機資通、物聯網、大數據、機械、新創等跨領域技術，將扮演重要的技術開發與人才培育搖籃，以尖端技術合作，達到學用接軌，創造更大的加值綜效。

(時報資訊)