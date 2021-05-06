群光(2385)1Q21營收、毛利、營業利益均創下同期歷史新高，本業獲利表現亮眼，稅後淨利與每股稅後純益亦寫下同期歷史次高紀錄。1Q營收達251.37億元，年增39%，稅後淨利為15.69億元，EPS 2.23元，營收及獲利表現均優於法人預期。

群光1Q毛利率17.5%，較去年同期大幅提升2個百分點，寫下12年同期新高紀錄，一舉帶動毛利年增跳升56%；營業利益率則來到7.4%，較去年同期提升0.3個百分點，亦較去年第四季增加2.2個百分點，為14年同期歷史新高，加上營收年增將近四成，營業利益年增彈升44%，而與去年第四季相較，營業利益亦大幅季增40%，推升EPS達2.23元，較去年第四季成長25%，更為去年同期的37倍。

群光4月份自結合併營收為80.05億元，累計1-4月自結合併營收達331.42億元，年增23%，為同期歷史新高。展望本季，因半導體晶片持續短缺，尚未見到緩和跡象，群光集團持續加強與客戶及供應商之間的溝通及合作，憑藉生產規模大者恆大的優勢，全力鞏固料件滿足客戶需求。

法人認為，今年NB需求仍然強勁，群光下半年又有高階影像產品接棒，加上泰國新廠今年運轉成功，及時增加產能，預期群光今年營收及獲利將突破2020年紀錄，持續創高。

(時報資訊)