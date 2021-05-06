台塑四寶公布4月營收，台塑、南亞分別創下歷史次高以及新高，四寶營收也相較去年同期呈現大幅成長。

台塑(1301)4月合併營業額243.67億元，創歷史單月次高，月衰退2.6%、年成長65.2%，台塑4月營收相較3月微幅衰退，主要是因仁武PVC廠配合中油18吋乙烯管線檢測，4月安排歲修，產銷量減少，4月PVC銷售量比3月減少2.6萬噸，影響營業額減少10億元；麥寮正丁醇廠因設備異常，4月起降量生產，台灣及寧波AE廠因正丁醇不足配合減產，4月AE及正丁醇銷售量合計比3月減少1.8萬噸，影響營業額減少10億元；另外，配合客戶船期安排，2月AN訂單延至3月交貨，因此，4月AN銷售量比3月減少0.8萬噸，影響營業額減少4.9億元。

南亞(1303)4月合併營收349億元，再創單月營收的歷史新高，月成長1.55%、年成長達長71.01%，南亞表示，目前營運維持在高峰，原預期4月因工作天數少1天，營收略減，然而在電子材料產品及BPA、1.4BG等化工產品需求持續強勁、售價上漲的助益之下，營收優於預期，較3月成長。

台化(1326)4月合併營收330.47億元，月成長2.7%、年成長82.2%，台化表示，台化4月營收相較3月成長，主要是因原料價格調升，影響PC及紡纖聚酯產品行情跟漲；PS、ABS、PP等塑膠產品市場熱度逐漸放緩，但因接單較早，並增加高價產品比重，平均售價較上月提高。

台塑化(6505)4月合併營業額465.53億元、月減少0.3%、年增長110.1%，台塑化4月原油平均煉製量34.4萬桶/日，比3月平均煉製量34.1萬桶/日增加3千桶/日，4月產品總銷售量1189.3萬桶，比3月增加165.4萬桶，售價方面，4月產品平均售價為72.4美元/桶，與3月相當。烯烴事業營業額4月則受烯烴一廠非計劃性停車影響，烯烴廠平均產能利用率93%，比3月之101%減少8%，4月乙烯、丙烯受市場需求轉弱影響，平均售價比3月別減少33美元/噸、71美元/噸，丁二烯則受市場供給增加影響，平均售價比3月減少20美元/噸，全產品平均售價比3月減少50美元/噸。

(時報資訊)