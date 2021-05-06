大多數母親扮演多重角色，工作、顧家壓力龐大，常常忽略了好好愛自己。溫馨五月，正是對母親表達心意的最佳時機。送禮必須要送到心坎裡，如果你想要為媽媽送上的是據手機/平板等產品，不妨參考神腦國際、捷昇通信提供的送禮推薦資訊！

【母親節幫媽媽換5G新機 神腦陪你一起寵媽媽】

神腦國際觀察，民眾挑選最熱門的母親節禮物之一是「手機」，而買給媽媽使用，最注重這三項功能：大螢幕、大電量、高畫素，神腦精選6款5G手機，若預算在兩萬元以下，可以挑選OPPO Reno5 Pro、vivo X60、SAMSUNG Galaxy A52，三款手機螢幕尺寸都達6.5吋、電量達4,300mAh以上，無論是追劇、查資料，眼睛不吃力；如果找兄弟姊妹一起孝敬媽媽，總預算超過兩萬元，則可以選擇旗艦機款SAMSUNG Galaxy S21系列、Sony Xperia 5 II，擁有三鏡頭優秀的相機技術，讓媽媽自拍、旅遊，都能拍出完美具質感的照片！習慣使用iOS系統的媽媽，直接送最新iPhone 12紫色，搭配精彩5G指定方案，送2,000元Apple購物金。來神腦選購母親節禮物，凡購買指定手機，贈送指定第二台商品免費，像是放鬆神器按摩槍、家事好幫手吸塵器、濾水壺等。

神腦門市可以體驗多款手機及平板，申辦門號續約一次辦到好。（神腦提供／黃慧雯台北傳真）

【母親節倒數 傑昇通信SONY手機現折1萬3 】

北台灣手機通路傑昇通信宣布，自即日起至5/9止推出首波「母親節快閃」活動，精選Apple、Samsung、OPPO、SONY及小米等熱門手機名牌，祭出超殺優惠，再享好禮月月抽獎活動。

傑昇通信「母親節快閃」活動期間，具備6.5吋螢幕、輕盈時尚機身的SONY Xperia 1 II直降1萬3千元，原價35,990元，活動價只要22,990元。另一款媽媽群組口耳相傳的手機，就是擁有AI智慧美顏2.0，前置鏡頭也支援夜景模式，4800萬畫素四鏡頭主相機、的OPPO Reno 4Z，支援台灣5G全頻連線，活動期間只要7,990元。如果是喜歡拍照、追求高相機規格的媽媽，傑昇通信推薦搭載6,400萬畫素三鏡頭主相機和有8K 錄影等拍攝模式的小米10T即日起現折2千，11,990元就能入手，再享原廠兩年超長保固。Apple iPhone 12（128G），原價28,500元，只賣25,290元，現省3,210元，媽媽肯定超滿意！

傑昇通信母親節優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

除了手機，針對更喜歡大螢幕平板的媽媽，有輕量級平板之稱的Samsung Galaxy Tab S6 Lite，厚度只有0.7公分，又有潮系旗艦外型，配備超窄邊框10.4吋螢幕、及S Pen，且S Pen不需充電，還能磁吸收納於機身或皮套，傑昇通信門市母親節活動期間，原價為10,900元，折扣後最便宜8,890元就到手。

(科技)