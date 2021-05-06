知名媒體人黃暐瀚母親昨(5日)凌晨，遭一名酒駕美髮師撞死，引起社會譁然，不過肇事駕駛撞人後第一時間不是報警，而是跑到超商買啤酒喝，宣稱是為了壓驚，遭疑躲避酒駕刑責，對此，名嘴楊月娥怒斥：「你相信喝酒可以壓驚嗎？是我太無知還是你太狡猾」。

名嘴楊月娥表示認識黃暐瀚多年，在她眼中不僅是個愛孩子的好爸爸，在職場更是認真工作、客觀報導的媒體人，昨(5日)七旬母親凌晨3時過馬路時，不幸遭酒駕美髮師撞上，造成頭部重創、身體多處骨折，當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術，聽聞噩耗的黃暐瀚強忍悲痛，做完節目才趕回台中為母招魂，據悉，肇事現場車子不僅被撞爛，母親更慘遭拖行50公尺，讓楊月娥坦言：「真的不忍心看那新聞畫面」。

你相信喝酒可以壓驚嗎？ 是我太無知還是你太狡猾⋯⋯ 認識黃暐瀚多年，他和主播太太都是新聞人，他是愛孩子的好爸爸，認真工作，客觀報導，他的母親今晨被撞身亡，他強忍悲痛做完節目，才趕回台中為母招魂。 真的不忍心看那新聞畫面 車子撞爛，拖行5... 由楊月娥發佈於 2021年5月5日 星期三

楊月娥提到黃暐瀚曾在臉書以「移動炸彈」為題，針對酒駕意外提出看法，不解為何喝酒還要開車到馬路上，導致瞬間撞毀他人幸福，尤其在母親節前夕痛失親娘，只能緊握亡母遺物，讓她感嘆：「太殘忍，痛到不能再痛」，並再三呼籲：「嚴懲酒駕，請愛惜自己和他人的生命」。

但更令人震驚，莫過於肇事嫌犯事發前24小時，同輛車違規闖紅燈遭警方盤查，當時酒測值達0.25毫克，被依公共危險罪移送，車輛被扣，沒想到隔天再度酒駕釀成大禍，台中地檢署檢察官漏夜複訊後，認為肇事嫌犯涉犯酒駕不能安全駕駛，而致人於死罪嫌重大，且有勾串證人、滅證及逃亡之虞，聲請羈押禁見，經法院裁定收押禁見。

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(中時新聞網)