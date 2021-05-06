通用極音速滑翔彈體（C-HGB）

美國海軍3艘朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦將插隊，在改裝後率先武裝新型高超音速飛彈。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網5日報導，每艘驅逐艦將武裝多達16枚通用極音速滑翔彈體（C-HGB）。而這些高超音速飛彈將使美國海軍戰力大增，在短短幾分鐘內，打擊任何在5,000英里（近8050公里）的目標。

美國海軍說，朱瓦特級驅逐艦在除去充滿爭議的遠程砲後，將會在2025年武裝通用極音速滑翔彈體。而五角大廈最初在2000年代提案打造這款驅逐艦，滿心期望它們能成為最具戰力的軍艦之一。不過，由於研發經費不斷膨脹，最後海軍將預計的32艘減為3艘。到了2017年海軍更將它們的任務從打擊陸上目標，改為反艦和遠程打擊。2020年時，國會則指令海軍，為朱瓦特級驅逐艦武裝通用極音速滑翔彈體。

通用極音速滑翔彈體（C-HGB）

而專家認為，美國前總統川普任內不斷提及的「超級無敵飛彈」（Super Duper Missile），就是通用極音速滑翔彈體。事實上，它的最高速率可達17馬赫，也就是時速13,043英里（約20,990公里）。

據《美國海軍研究院新聞》（U.S. Naval Institute News）報導，海軍打算移除艦上的1門，甚至2門155毫米先進艦砲系統（advanced gun systems，AGS），改裝通用極音速滑翔彈體發射器。

(中時新聞網)