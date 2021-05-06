基隆一名老闆，好心收留一名練姓帥氣員工，沒想到竟引狼入室，偷偷與16歲的女兒交往，發生多次性關係後，還搞大肚子鬧出人命，一怒之下對練男提告，因少女未成年，基隆地檢署偵結後，將他依涉犯就害性自主罪起訴。

這名老闆控訴，他見練姓員工離鄉背景到基隆工作，好心把家裡的地下室給他住，與家人一同生活，沒想到與剛升高中的女兒朝夕相處後，日久生情，2人自2019年9月起，多次在地下室廁所發生性關係，直到女兒去年4月懷孕事情才曝光，氣得報警對練男提告。

少女對檢方表示，第一次與練男發生性關係非自己的意願，但因2人同住一屋，後來又發生多次性關係，交往期間練男還會求她露出胸部與他視訊，還被對方截圖留念。

由於少女指證歷歷，又懷有練男的種，練男自知無法隱瞞，向檢警坦承不諱，但強調只在2020年4月22日與老闆的女兒發生一次性關係，不過沒有截圖女友的裸露上空照。

雖然練男與少女成為情侶發生性關係，但形法刑法第227條規定，與未滿16歲的男女性交或對未滿16歲的男女為猥褻的行為，都是不法的行為。於此，基隆地檢署偵結後，仍依涉嫌妨害性自主罪，將練男起訴。

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(中時新聞網)