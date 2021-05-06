民進黨前黨員趙介佑捲出黑道風波，當年羅福助在立法院打李慶安一事再被翻出來討論；民進黨前立委段宜康今在臉書回憶當時為此事和羅福助上節目，兩人一起搭電梯時，羅福助突然開口對他說了這句話。

囂張！趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 民眾嘆：不信任政府【街訪】

段宜康說，2001年，羅福助在立法院打了李慶安。他在市議會受訪，把羅董痛駡了一頓。當天TVBS方念華就來邀上節目。那時候T台還在八德路。

他說，晚上現場節目，TVBS也找了羅福助，來賓就只有羅和他，但分棚上鏡，意思是羅在另一個攝影棚。節目上他還是破口大駡；坦白說，如果羅坐在旁邊，他的話大概就會少很多；「羅董比較木訥，因為他的強項不在這裡」。

段宜康說，精彩的在後頭。節目結束，竟然有一位把攝影機架在肩上，已經開機對著他録影的老兄，一路跟著進了電梯。電梯下了兩層樓，門打開，羅福助進了電梯，後面跟著兩位穿著黑色皮夾克的年輕人。

他說，羅董站在他旁邊，黑衣人站在他後面，攝影機從旁邊對著他們，電梯下行途中，羅委員突然開口了⋯「少年吔，你金A貢哦！」那一整個月，他騎車出門都提心吊膽。

他說，20年過去了，到現在他還在困惑：「TVBS那台攝影機是為了保護我；還是想錄下精彩電梯打人畫面？」

(中時 )