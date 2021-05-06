琉球籍漁船觸礁鵝鑾鼻海域4人失聯，琉球漁會請各界協助幫忙。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

琉球籍「漁順昇168號」漁船5日晚間10時傳出觸礁在鵝鑾鼻南方海域8.3浬處，且船身已成半沉狀態，而船上4人至今尚未尋獲，當中陳姓船長與其中一名陳姓船員為父子，家屬為此擔心不已，希望海巡、國軍能加派人力搜救。

「一個是老公、一個是兒子，怎麼會不緊張。」陳姓船長的老婆說，老公跟兒子昨天下午出港後，就沒再聯繫，沒想到晚上傳出觸礁的訊息，而現在是連船都找不到，真的很緊張，雖然海巡有派人出海搜救，但還是希望能加派人力搶救。

洪姓船東稱，漁船是出海捕撈黑鮪魚，昨天從東港出港，沒有限定返程時間，就是視魚況，陳姓父子檔討海經驗有數十年，昨晚接到觸礁訊息後有嚇到，希望搜救單位能快點找到他們，至於船齡約有30年。

據了解，5日晚間10時許，陳姓船長通報，「漁」船是在退潮時觸礁在鵝鑾鼻南方海域8.3浬處，準確位置是北緯21度45.416分、東經120度49.513分，船艙進水處半沉狀態，請求支援。不料，海巡單位獲報到後、在當晚11點22分抵達現場搜救時，因現場海象不佳，並無發現船與人，直到目前仍找不到任何相關的訊號位置，船上1船長、2台籍船員、1印尼外籍漁工與船全失聯。

國搜單位在今天凌晨1點10分許，已指派國防部直升機到場搜救，目前持續搜尋中，而民間救難團體威鯨救難協會也準備出勤中。

(中時 )