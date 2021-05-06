小宇、艾薇、廖柏雅擔任第八屆「H.O.T.原創音樂大賽」評審。（青夢會提供）

小宇、艾薇、廖柏雅擔任第八屆「H.O.T.原創音樂大賽」評審。（青夢會提供）

小宇、艾薇、廖柏雅擔任第八屆「H.O.T.原創音樂大賽」評審。（青夢會提供）

第八屆《H.O.T.原創音樂大賽》將於8日在西門町舉行總決賽，本屆評審長蕭敬騰（老蕭）雖人在大陸，仍透過影片越洋給予所有參賽隊伍鼓勵，老蕭此次攜手同門的宋念宇（小宇）、艾薇、廖柏雅共同尋覓好聲音。除了期盼在校同學能懷抱夢想追逐未來，更以自身經驗鼓勵所有斜槓青年們，「創出你的斜槓，唱出你的不一樣，記住要堅持夢想，不輕易放棄，希望就不會消失。總有一天好聲音會被聽見」。高雄舉辦複賽時天氣炎熱，人在大陸工作的老蕭二話不說，立刻連線他在高雄開的手搖飲店門市，送茶飲到現場慰勞評審及工作人員。

受到疫情的影響，第八屆總決賽延期了一年才順利舉辦。擔任本屆評審包括小宇宋念宇、艾薇、廖柏雅，以及資深製作人薛忠銘、阿火黎明鑫及左光平，一路從去年的初賽評選，到今年親赴南北複賽現場，評選出實力及表演魅力兼具的隊伍進入決賽。曾擔任《聲林之王》教唱導師的小宇宋念宇，在南北複賽兩場分別長達五小時的賽程中，幾乎全程站著，全身投入選手們的表演之中。由於本屆比賽新增斜槓青年組，不少實力驚人的樂手也在比賽行列，讓小宇幾度放話：「下張專輯我們一起做。」當場挖角音樂人才。

甫發行個人首張專輯《I》的艾薇，不僅以參賽過來人的身份分享心得，更數度激動表示自己深受表演感動，直呼：「這組就是我的菜！」與同廖柏雅及小宇上演同門師兄妹搶人戲碼，三人搶著表態：「這組是我的！」總決賽受疫情影響延期，評審長蕭敬騰人在大陸仍心繫賽事。不但事前親自抽選總決賽順序，更透過影像傳達對懷抱音樂夢想的青年學子與斜槓青年的鼓勵與肯定。強調在校園要盡情享受做音樂帶來的快樂。出社會後，即便為了工作忙碌，也別放棄創作，「很高興你們堅持到了現在。之後可能還會遇到更多辛苦的時刻，但請千萬不要忘記，曾經有一群人，包括我在內，都為了你的音樂而開心而感動過。只要夠堅持，希望就不會消失。」

(中時 )