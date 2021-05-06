歌手田亞霍從網路發跡，逐漸成為人氣歌手，不過田亞霍在今（6日）宣布完成三件喜訊，表示他與交往5年的女友結婚、並在去年底從軍完畢，最後田亞霍也宣布，老婆在去年12月懷孕，而在今天過26歲生日的田亞霍，則噴父愛把許下願望：「希望兒子平安健康的長大」。

田亞霍今中午在臉書發文，開頭就寫下：「當丈夫是什麼滋味？當爸爸又是什麼滋味？如今的我也明白了」，田亞霍表示他完成了三件人生大事，首先是他在去年5月20日和交往五年的女友辦理結婚登記，田亞霍感性說：「一直都以結婚為前提交往的我們，歷經五年的相處，我很確定她就是我想牽著走一輩子的那個人」。

第二件則是他在去年底悄悄從軍完畢「雖然只有短短的四個月，我也認識了很多很棒的朋友，大家都有很美好的憧憬和理想，目標和期望」，最後，田亞霍則是宣布，妻子在去年底懷孕，田亞霍表示：「當我看見兩條線的驗孕棒時，肩上的責任增加了，多了一份甜蜜的負擔，但我心中卻是滿滿的興奮和喜悅」，田亞霍回憶第一次聽到寶寶心跳的感動，至今仍讓他難以忘懷。

田亞霍選在26歲生日的今天，宣布三個喜訊，他感性說：「謝謝陪伴我一路從網紅走到藝人，這條路上的所有歌迷朋友們」，最後田亞霍也寫下他的心願：「希望兒子平安健康的長大。希望疫情趕快過去。希望可以接到更多的製作案。最後，願這個世界能夠一切美好。祝我自己生日快樂。」

(中時新聞網)