彰化縣65歲鄭姓男子2018年2月至彰濱秀傳醫院就醫治療後，卻陷入昏迷、意識不清，衍生醫療糾紛，鄭男妻舅前年5月率眾親友至醫院，抬棺抗議還丟雞蛋撒冥紙，院方提告後，彰化地院將帶頭的洪姓前國大依妨害名譽判處拘役40日、鄭妻陳女拘役35日；另2名陳姓父子各拘役25日，緩刑2年。

根據了解，鄭男因身體不適前往彰濱秀傳醫院就診，2018年2月5日至泌尿科就醫接受曾姓主治醫師治療，雙方衍生醫療糾紛，事後鄭男家屬認為鄭男因醫療疏失而變成植物人，因此向曾男提告業務過失傷害致重傷害，曾男也離職。

對此，彰濱秀傳醫院指出，該患者並未接受泌尿科手術，曾至門診追蹤，當天因泌尿道嚴重感染導致敗血症送醫治療，病情最嚴重時達昏迷指數8分，但並非植物人。

鄭妻陳姓女子與妻舅等親友疑因不能接受醫院處置，2019年5月27日案件開庭日一早，竟率數十名親友先至醫院外抬棺抗議，接著再轉移陣地前往台中市南屯區曾男開設的診所外抬棺撒冥紙、丟雞蛋表達不滿。

根據判決書，鄭男妻子陳女因不滿醫院處理方式，帶著女兒、媳婦，和哥哥、姪子，還有洪姓表哥等數十名親友，至彰濱秀傳醫院抬棺抗議，在洪男指揮下，陳女等人撒冥紙、丟雞蛋還潑灑紅色染料，藉此指謫院方涉入醫療疏失。

法官勘驗鹿港分局警方到場維護秩序的影像，發現洪男頭戴小蜜蜂式麥克風，招手指揮親友往醫院門口走，指示抬棺者放下，並以食指指向醫院門口，陳女和哥哥姪子等人隨即丟擲雞蛋、紅色顏料和撒冥紙，洪男不斷不斷高喊「莊孝維，公關在哪裡？我在國會待30年，給我莊孝維，誰要出來跟我說，不然我會再來」等語。最後警方舉牌警告，洪男才喊「回家、好了，回家，回家。」

法官認為，被告4人不捨鄭男就醫後竟成意識不清狀態，又不滿醫院處理方式，而以不法方式詆毀醫院社會評價，已觸犯《刑法》第309條第2項強暴公然侮辱罪。

判決書中強調，醫療糾紛疏失之認定涉及人體複雜之構造、醫師專業之判斷、醫療機構團隊之運作等環節，疏失與否、應究責對象為誰，實難驟以認定；被告4人未顧慮上述認定之困難，無法理性處理，均有不該，審酌陳女身為鄭男配偶，身心飽受煎熬而難以克制情緒，洪男等3人則因不捨陳女身陷困境而參與本案，故作如上處刑。

(中時 )