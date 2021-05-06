本週末就是母親節，許多民眾都規劃聚餐、出遊，不過近期本土病例數持續增加，外界頗為擔憂。衛福部長陳時中6日強調，國內防疫並未升級、聚會指引也沒有加嚴，基本上「不建議取消聚餐活動」，他只要求民眾要戴好口罩、勤洗手，吃飯時再拿下口罩，並保持好社交距離即可。

談及新冠肺炎疫苗現在擴大至施打順位「第七類對象(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)，以及第八類對象(65歲以上長者)」，陳時中表示，將根據供給量提供民眾接種，呼籲民眾不要等到疫苗要過期的最後一天再來打，而這次開放的族群之一是65歲以上長者，根據過去施打流感疫苗經驗，會有52.5％長者出來施打。

指揮中心也公布，接種順序第1～6類族群預估總人數有86.8萬人，第7類(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)20.8萬人，第8類(65歲以上長者)則預計有348.5萬人。累計8類對象共456.1萬人可接種公費疫苗而受惠。

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